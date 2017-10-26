После того, как известная российская светская львица Ксения Собчак объявила о своем решении баллотироваться на пост президента России прошла неделя. Но с тех пор ее, на первый взгляд, экзотическое решение обросло таким количеством любопытных новостей, что оно в корне поменяло первоначальную реакцию публики на выдвижение Собчак.

В самом простом виде произошло следующее. Сначала действия Ксении были восприняты либеральной общественностью в штыки. О ней говорили исключительно как об "избалованной" девчонке, которой захотелось эпатажа. И, разумеется, все решили, что участие в президентской кампании было ей предложено самим Кремлем. С тем, чтобы этим шоу разбавить безальтернативное и поэтому в глазах определенной части публики скучное и рутинное переизбрание Владимира Путина.

Однако вскоре о вхождении в команду Собчак заявили вполне авторитетные и известные в стране люди. Некоторые из оппозиционных экспертов заявили, что ее может ждать достаточно высокий результат на выборах, который станет площадкой для дальнейшей политической активности нынешней кандидатки в президенты. И тогда первоначальное "Фу" стало меняться на "Ну ладно, посмотрим", а само выдвижение стало серьезной политической темой. Хотя, перед нами, конечно типичное шоу. С элементами водевиля.

"Лично Путина оскорблять не буду"

24 октября Собчак провела первую пресс-конференцию, на которой выступила с рядом громких заявлений. Первое требование, которое огласила Собчак было освобождение политзаключенных. На пресс-конференции прозвучали имена режиссера Кирилла Серебренникова, брата Алексея Навального Олега и журналиста РБК Александра Соколова. Собчак сообщила также, что она обсудила свое выдвижение с Михаилом Ходорковским. Она поблагодарила бизнесмена за готовность оказать поддержку. По ее словам, некоторые предложения Ходорковского станут частью платформы «против всех».

Собчак не назвала имена бизнесменов, которые уже поддержали ее кампанию, но пообещала, что не возьмет «бандитские деньги или деньги Кремля».

Неожиданно прозвучали слова Собчак о статусе Крыма. Она сказала, что «с точки зрения международного права Крым – украинский, а дальше давайте разговаривать».

Довольно резким был и ее ответ о предполагаемой связи с Кремлем. «Нет доказательств моей связи с Кремлем – до свидания. Я разрешения не спрашивала, мне оно не нужно», – пояснила Собчак.

И в этом же контексте она рассказала о своей недавней встрече с Путиным. По ее словам это было интервью для ее фильма об отце - бывшем мэре Санкт-Петербурга, наставнике молодого Владимира Путина Анатолии Собчаке.

И, по некоторой информации, именно тогда Ксения и заявила о своем интересе к президентской кампании. Путин высказался достаточно сдержанно, но препятствовать не стал. И дальше - ее слова о самом президенте. Журналистка сказала, что лично Путина «оскорблять не будет». Она пояснила, что для одних людей он – «тиран и диктатор», а для нее – «человек, который в очень сложной ситуации практически спас жизнь моему отцу. Но это не означает, что мне нравится, что делает Путин-политик»,– отметила Собчак. В частности, ей не нравится, когда «человек находится у власти 18 лет».

Я бы охарактеризовал это так - дамочка ходит по грани, но не переступает ее. Опыт такого рода поведения у нее имеется.

Кто под ее знаменами?

Но еще больше удивления вызывает не привычный для Собчак агрессивный стиль, а упомянутое мною число людей, быстро и без видимых колебаний пожелавших вступить в ее команду. Первым оказался Владислав Иноземцев. Известный в стране экономист и социолог, директор НКО «Центр исследований постиндустриального общества». Член Совета по внешней и оборонной политике и Российского совета по международным делам. Автор книги «Как санкции ударят по России». СМИ называют его последовательным сторонником либеральной демократии. Одна из его статей, «Власть — от Бога, Бог — от власти» была включена в федеральный список экстремистских материалов решением Центрального районного суда города Омска, но потом это решение было отменено.

Предвыборный штаб Собчак возглавил журналист Игорь Малашенко, в прошлом правая рука олигарха Владимира Гусинского и руководитель телеканала НТВ. В 1996 был активным участником кампании Бориса Ельцина. Малашенко принадлежит цитата, в которой вся суть российской политики: «Если мы доживем до очередного поворота в истории России, мы, наверное, с изумлением увидим людей, которые сегодня с пеной у рта отстаивают одну точку зрения, а завтра — будут отстаивать другую. И мы никогда не ответим на вопрос: они изменились? А они не изменились — изменились обстоятельства». Малашенко женат на скандальной (еще больше чем Собчак) светской хроникерше Божене Рынской. Та написала в своем фейсбуке, что не знала о планах мужа возглавить предвыборный штаб Собчак. В день, когда Собчак объявила о выдвижении в президенты, Рынска назвала ее «подлой гадиной».

Но вернемся от водевиля к серьезным темам. В команде Собчак Елена Лукьянова, чье имя также на слуху. Юрист, профессор кафедры Высшей школы экономики. Работала в аппарате Госдумы. Специализируется на избирательных спорах и юридическом обеспечении выборов. С 2006 по 2014 год была адвокатом Михаила Ходорковского. До 2009 года входила в КПРФ.

Также в команде Авдотья Смирнова. Сценарист, публицист, телеведущая, а также супруга главы "Роснано" и главного российского приватизатора, чье участие обеспечило победу Ельцину в 1996 году, как уже догадался читатель, Анатолия Чубайса.

В команде - политтехнолог и спец по PR Виталий Шкляров. В России он не слишком известен, зато за ее пределами у него - потрясающая репутация. Представьте себе - его услугами (русского!) пользовались в своих избирательных кампаниях Ангела Меркель, Берни Сандерс, Барак Обама. Он говорит: «Я всегда работал и буду работать с теми, кто мне симпатичен как человек и как политик, чьи идеи трогают душу». Интересно, какие идеи шаловливой Ксении взбередили душу политтехнолога?

Помощником Собчак стал также журналист Антон Красовский, который в 2012 году возглавлял предвыборный штаб олигарха Михаила Прохорова. И это тоже не случайность. На выборах 2012 года Прохоров со своей достаточно невнятной политической программой пришел третьим. И этот факт, как никакой другой, стал свидетельством того, что многие просвещенные россияне, особенно в крупных центрах испытывают голод на альтернативную Путину политическую фигуру. Даже в условиях, когда победа нынешнего президента предопределена. Как минимум это безошибочный способ закрепиться на политическом поприще.

Кстати, известный социолог, директор "Левада-центр" Лев Гудков полагает, что в случае заявленного изначально сценария «Голосуй против всех» (то есть, по словам самой Собчак, против "дедов" в Госдуме - Зюганова, Жириновского, Миронова, а также президента Путина, хотя она и ставит его на четвертое место) Собчак может набрать до 3 процентов голосов избирателей. Но если она изменит слоган и выступит с более конструктивной программой, то может набрать и 10 процентов.

Оптимистичный прогноз и у независимого социолога Дмитрия Орешкина. «Пока не стартовала кампания, стартовая ее позиция - 10% ± 2%, - говорит он. - У нее очень высок рейтинг узнаваемости, люди смотрят телевизор, так или иначе, Собчак они несколько раз видели, то есть первое политтехнологическое требование - «семь касаний» - уже есть. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ (хоть это и не самый объективный источник), рейтинг симпатии у нее 20%, а это уже очень много. Если она правильно раскрутит кампанию, то еще больше получит. Я так полагаю, что она в четверку точно войдет».

Зачем это Кремлю?

Но вопрос остается - зачем все это понадобилось Кремлю? Ведь президентская команда по всем данным перекрыла путь на выборах другому известному оппозиционном политику Алексею Навальному. Представляется, что частично как раз для того, чтобы уже полностью нейтрализовать Навального, отдав либеральную нишу Собчак.

Но, конечно не только это. Кремль был весьма заинтересован в предвыборной интриге, и конечно, решение о выдвижении Собчак не могло пройти без предварительного обсуждения с таким ведущим политтехнологом президента как Сергей Кириенко. А тот в отличие от своих предшественников на посту первого замглавы администрации демонстрирует креативный подход. И новые веяния подмечают иностранные наблюдатели.

Недаром Путин столько времени проводит сейчас с молодежью, обсуждая с ними самые различные темы - от печального опыта революции 1917 года до искусственного интеллекта. Корреспондент американской The Washington Post, Дэвид Филипов, выслушав речь Путина на Валдайском форуме посвятил ему чуть ли не панегирик. "Кремлевский лидер видит новый срок (президентский) как шанс укрепить свое наследие в качестве исторической фигуры", - пишет он.

Но у Путина, который, по словам американского журналиста "утвердил Россию в мировом порядке", возможно есть сомнения в правильности пути, которым следует сама Россия. Слишком уж сильным становится в стране подогреваемое ортодоксальными попами мракобесие. Слишком глубокой становится пропасть между силовиками и православными "охранителями" с одной стороны и теми, кого сейчас называют "городскими прогрессистами" с другой.

Жить по правде

Путин действительно находится у власти очень долго. Есть сильное ощущение, что он смертельно устал от этого бремени. Но он пойдет на четвертый срок, потому что пока его заменить его некому. И некоторые особенно пытливые наблюдатели полагают, что этот срок Путин будет стремиться жить "по Богу и по Правде".

"Отбросить пустоту и самому стать немного Сахаровым и немного Солженицыным, взять под защиту правду - вот мечта патриарха государственного постмодернизма - пишет публицист Максим Трудолюбов. - Бороться с олигархами, казнокрадами, злодеями и утверждать веру - вот чего хочется. И даже ресурсы для этого все есть".

Оригинальный взгляд, не правда ли? Но возникает и другой вопрос. Не станет ли Ксения Собчак джином, выпущенным из бутылки?

Ясно, что, несмотря на определенный скептицизм, связанный с ее конфликтной и противоречивой фигурой, Собчак может привлечь на свою сторону значительное число тех, кто родился в 1990-ые годы - молодых людей, с которыми она говорит на их языке, всех тех, кто опасается, что противостояние России с Западом обрушит свободы, которые они достигли в последние четверть века. Например важнейшую из них - свободу выезжать за пределы страны и выбирать себе место для жительства.

Проект Ксении Собчак может начать существовать по собственной логике и совсем не факт, что Кремль в будущем сможет взять его под свой контроль. Примеров в мире того, что деятели шоу-бизнеса побеждают в борьбе за власть более чем достаточно.