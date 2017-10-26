«МегаФон» возглавил Геворк Вермишян

Совет директоров «МегаФона» утвердил Геворка Вермишяна, в настоящее время занимающего должность финансового директора компании, ее исполнительным директором. Решение это представлено на одобрение внеочередного общего собрания акционеров, которое должно состояться 30 ноября. Об этом сообщено в пресс-релизе компании.

В зону ответственности исполнительного директора «МегаФона» войдут: операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью дочерних и зависимых обществ.

«Такая модель управления позволит максимально оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и сфокусироваться на реализации объявленной в мае 2017 года стратегии компании», — заявил председатель Совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.