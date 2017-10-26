Армия Асада отбила у ИГИЛ нефтяную станцию

Правительственные войска САР вернули себе контроль над нефтяной станцией на юге провинции Дейр-эз-Зор, что вблизи границы с Ираком, сообщил РИА Новости местный осведомленный источник.
"Сирийская армия вернула себе контроль над станцией Т2 на юге провинции Дейр-эз-Зор, что вблизи сирийско-иракской границы", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, освобождение станции имеет стратегическое значение, так как с этим открывается перспектива дальнейшего эффективного продвижения армии в направлении города Букемаль, а также оперативного соединения ее с другими частями правительственных войск к юго-востоку от города Меядин. Все же это вместе создаст условия для успешной ликвидации последнего крупного оплота террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.