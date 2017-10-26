Турция призвала аннулировать независимость Курдистана

Турция считает предложение Иракского Курдистана о замораживании результатов референдума о независимости автономии "недостаточным". Об этом, как сообщает в четверг телеканал Haberturk TV, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Решение Иракского Курдистана заморозить результаты плебисцита является важным шагом, однако этого недостаточно, - подчеркнул он. - Необходимо полностью отменить его результаты".

28 сентября глава Иракского Курдистана Масуд Барзани поддержал инициативу вице-президента Ирака Айяда Алауи о заморозке итогов плебисцита и о начале диалога властей автономии с федеральным правительством. Между тем Багдад, как и Анкара, требует категорического аннулирования итогов референдума.