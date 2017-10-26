Азербайджан и Иран совместно будут производить автобусы

На совместном азербайджанско-иранском автомобильном заводе может быть налажено производство автобусов, заявил сегодня журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Как сказал Ш.Мустафаев, данный вопрос обсуждался на встрече с иранской делегацией во главе с министром экономики и финансов Ирана Масудом Карбасианом.

"Мы приступили к первоначальным переговорам по этому вопросу. На первом этапе на заводе будет налажено производство автомобилей, в будущем же мы не исключаем и совместного производства автобусов", - отметил министр.