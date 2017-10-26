Захарова: «Ситуация в зоне карабахского конфликта остается непростой»

Россия приветствует готовность Азербайджана и Армении интенсифицировать переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом на брифинге в четверг заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, комментируя итоги женевской встречи президентов Армении и Азербайджана.

"Мы приветствуем заявленную готовность сторон интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения, - отметила Захарова. - Поддерживаем усилия сопредседателей минской группы ОБСЕ, которые сейчас прорабатывают вопросы, связанные с проведением очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения сущностных вопросов урегулирования и возможных мер по стабилизации ситуации".

При этом официальный представитель МИД РФ выразила сожаление в связи с тем, что "положение дел в зоне конфликта остается непростым".

"Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок по нерешенным вопросам", - заявила Захарова.