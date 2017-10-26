Путин поблагодарил российских военных за Сирию

Более 90 процентов территории Сирии уже освобождено от террористов. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов, сообщает РИА Новости.

"Хотел бы вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии. Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям и отваге удалось в корне переломить ситуацию. От террористов уже свободно более 90 процентов сирийской территории!" — возгласил Путин.