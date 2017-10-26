Зарегистрированная на Бермудских островах фирма Appleby начала предупреждать своих клиентов о возможном раскрытии данных об их офшорах, что призвано дать им возможность соответственно подготовиться к повторению прецедента с пресловутым «панамским досье».

Как сообщает газета The Telegraph, юридическая фирма Appleby, связанная с многочисленным офшорами на Бермудских, Виргинских и Каймановых островах, а также на островах Мэн и Гернси, в настоящее время надлежаще оповещает клиентов, данные которых могли быть в прошлом году похищены хакерами. Издание полагает, что информация о спрятанных в офшорах деньгах может быть обнародована в самое ближайшее время.

Telegraph отмечает, что предупреждения Appleby позволит ее клиентам, среди которых могут быть богатейшие граждане Великобритании, подготовить юридическую защиту и нанять PR-компании для защиты своих средств и репутации.

Газета также указывает, что обнародование данных об офшорах Appleby может произойти всего через полтора года после публикации Международным консорциумом журналистов документов, украденных хакерами в панамской фирме Mossack Fonseca.