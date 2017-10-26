Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон отменил выступление, в котором, как ожидалось, он должен был объявить о проведении досрочных выборов в автономии, сообщили в Женералитете.



Выступление было намечено на 13:30, затем его отложили на час, наконец правительство Каталонии объявило о его отмене.



* * * 15:55

Власти Каталонии могут объявить о проведении досрочных выборов, а не о независимости, как обещали они ранее, сообщает газета La Vanguardia.

По данным издания, в случае такого решения выборы будут назначены на 20 декабря. Об этом, утверждает издание, и предстоит заявить главе правительства (Женералитета) Каталонии Карлесу Пучдемону.

Власти Каталонии ранее сообщили, что Пучдемон выступит с официальным заявлением в 13.30 по местному времени. При этом тема заявления названа не была.

На 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором Мадрид намерен объявить о применении пресловутой статьи 155 Конституции королевства.

Таким образом власти Испании намерены приостановить автономный статус Каталонии: членов правительства автономии отстранят от должностей, и в течение шести месяцев будет объявлена дата проведени новых досрочных выборов в местный парламент.

На это вице-премьер Каталонии Ориол Жункерас заявил, что испанское руководство не оставило автономии других вариантов действий, кроме решительного противодействия оказываемому на нее давлению.