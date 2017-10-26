Захарова заступилась за журналистов проармянского Regnum

Министерство иностранных дел России призывает белорусскую сторону к максимально ответственному рассмотрению дела белорусских журналистов, сотрудничавших с российским сайтом Regnum и обвиняемых в разжигании межнациональной розни, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Мы ознакомились с информацией о том, что дело о предъявлении белорусскими властями обвинений в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды к гражданам Белоруссии, которые сотрудничали с российскими информационными ресурсами… передано в Минский городской суд. Хотели бы призвать белорусскую сторону максимально ответственно подходить к рассмотрению данного уголовного дела, в строгом соответствии с взятыми на себя Белоруссией обязательствами, прежде всего в плане соблюдения свободы выражения мнений", — заявила Захарова.

Отметим, что скандал вокруг российского информагентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ИА ряда материалов по белорусской тематике. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали троих авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни".