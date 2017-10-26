В Иерусалиме не стихают протесты

Из-за демонстрации ультраортодоксов в городском районе Кикар а-Шабат в Иерусалиме перекрыто движение. В акции принимают участие десятки человек, сообщает Newsru.co.il.

В месте демонстрации находятся сотрудники дорожной полиции, которые направляют движение транспорта.

Накануне ультраортодоксы, принадлежащие к радикальному течению "Пелег а-Иерушальми", провели акцию протеста около военной тюрьмы в Атлите. На площади рядом с тюрьмой рядами были установлены парты, за которыми демонстративно занимались богословием студенты йешив: сотни молодых людей читали и обсуждали Тору.

Таким образом "Пелег а-Иерушальми" выразил протест против ареста религиозных уклонистов от службы в израильской армии.