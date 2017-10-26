Хаменеи премьеру Ирака: «Не доверяйте Америке!»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Ираку не стоит доверять США, осуществляя борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает Press TV.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

«Не доверяйте Америке и их обманкам... Они определенно попытаются снова навредить Ираку, если у них случится в том надобность», — отметил он.

Хаменеи добавил, что единство — самый важный фактор успехов Ирака в его борьбе с террористами и их союзниками.

По мнению духовного лидера Ирана, именно США создали ИГ, в настоящее время притворяяясь, будто они приветствуют одержанные Ираком победы над террористами.