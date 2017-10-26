«Азеришыг» предупреждает должников

Электроснабжение абонентов, у которых образовались дебиторские долги со времени создания ОАО «Азеришыг», приостанавливается в частном порядке с 24 октября, сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО.

В отношении лиц, допустивших незаконное использование электроэнергии, ОАО «Азеришыг» примет серьезные меры в соответствии с законодательством.

Во избежание проблем абонентов просят незамедлительно погасить задолженность за использованную электроэнергию.

После погашения долга подача электроэнергии потребителю может быть восстановлена только сотрудником ОАО «Азеришыг».