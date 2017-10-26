Эта история первоначально журналистов haqqin.az обрадовала, потом позабавила и в конце концов вынудила призадуматься над тем, как любой из нас может стать жертвой шантажа, претендующей на солидность и представительность международной организации. К тому же совершенно очевидно, что за выпадом этой самой организации, явно просматривается армянский след. Нет, речь идет вовсе не о кровавых следах, которые оставались там, где когда-то появлялся Андроник Озанян, бывший плотник и предводитель армянских бандоформирований. Он, как известно, после своих кровавых приключений давно ушел в мир иной в Калифорнии.

Людмила Андроник, чья подпись стоит под любопытным документом под названием «Мнение», адресованном haqqin.az, является членом Консультативной Комиссии по противодействию пропаганде, состоящей из Советов по прессе шести стран, входящих в программу Восточного партнерства. Полагаем, дорогие читатели, что и вы бы очень удивились, если б однажды обнаружили в своей почте послание организации с мудреным названием, обязанной своим рождением аж самой ЕвроНест (EURONEST).

Кстати, при всем нашем уважении к данной парламентской ассамблее ее существование, да и сама деятельность пока что мало известны на информационных просторах СНГ. Очень возможно, что в целях популяризации ЕвроНест и поручили грузинскому деятелю с армянским именем Андроник подписаться под «Мнением». Как никак, а представители этой народности водятся во всех уголках мира, и мнение Л.Андроник вполне может рассчитывать на тотальное понимание и поддержку всюду. Всюду, но не в Азербайджане. По причине специфических отношений, сложившихся у него с Арменией, о чем в ЕвроНест должно быть известно.

Именно это обстоятельство требовало от организации, которую представляет госпожа Андроник большей деликатности. Тем более, что она решила поделиться своим «Мнением» по достаточно острому вопросу – журналистской критике некоторых азербайджанских деятелей, позиционирующих в качестве политической оппозиции. Критик в данном случае нашим читателям хорошо известен - азербайджанский журналист и руководитель haqqin.az. Эйнулла Фатуллаев. Чего нельзя сказать об Л.Андроник, о которой нам так и не удалось получить какой либо информации в журналистских кругах Грузии. Ну да ничего, с кем не бывает.

Чем приглянулась эта дама ЕвроНесту – дело самой организации. Но форма общения с видным азербайджанским журналистом и возглавляемым им информационным порталом, не поддающиеся расшифровке соображения, честно говоря, вызывают просто недоумение. Заметим, к слову, что не все выступления сайта, особенно точка зрения его авторов на многие общественные явления и события также не всегда нравятся всем подряд. И мы к этому относимся спокойно, потому как почитателей haqqin.az тоже немало. И их число растет буквально с каждым днем. Ничего нового в том нет, то же могут о себе сказать множество других СМИ. Нас заинтересовала не столько сама дама и ее оценки журналистского выступления, сколько организация которую она представляет. Вы что-нибудь слышали о Консультативной комиссии по противодействию пропаганде Сети организаций медийного самоуправления (СОМС)? (Далее для краткости будем называть эту организацию просто Комиссией).

Сетью этой, если верить Л.Андроник, покрыто медийное пространство всего эсенговья. Надо полагать к тому времени, когда данная сеть будет знакомиться с нашим мнением относительно «Мнения», рожденного в СОМСе, таинственная организация покроет всю остальную часть мирового пространства. И скорее всего начнет подбираться к инопланетянам. Это обстоятельство вынуждает нас высказаться по поводу неожиданного послания и высказанных в них соображений.

Тем более, что речь в ней идет об острой статье, вызвавшй широкий читательский интерес. Итак, в первых числах мая с.г. в haqqin.az выходит статья Э.Фатуллаева “Антиазербайджанское подполье в Тбилиси: явки, деньги, инструкции”. Автор на основе документальных данных и конкретных фактов знакомит общественность с деятельностью азербайджанских псевдооппозиционеров, которые свив себе гнездышки в самом центре грузинской столицы, занимаются делишками, не имеющими ничего общего с политикой или идеологией.

С помощью их сомнительных связей в Баку перебрасываются деньжата – то ли зарплата, то ли гонорар за политическую деятельность. Вспомнили? Так вот, Совет Хартии журналистской этики Грузии, о существовании которого также мало что известно, счел оказывается статью оскорбительной и обратился с жалобой… Куда бы вы думали, читатель: в Союз журналистов Азербайджана? Аналогичные представительства в Баку? Наконец, грузинские коллеги могли бы выразить свое недовольство непосредственно журналистам haqqin.az. Как никак соседи и вполне дружественные. Ан-нет. Жалоба летит за тридевять земель в адрес Комиссии СОМС, адрес которого госпожа Л.Андроник предпочитает не указывать.

И уже 14 сентября с.г. представители Молдовы, Армении, Беларусь, Российской Федерации и Украины выносят свой приговор: статья об оппозиционерах, занявшихся сомнительным предпринимательством в Тбилиси не соответствует… «принятым представлениям о профессиональной этике журналиста и международно-признанным стандартам журналистской деятельности». А как же приведенные в статье факты? Они соответствуют действительности? Это членов Комиссии не волнует. И что же их волнует?

А вот что: «Материал является пропагандистским, а не журналистским продуктом». Нельзя сказать, что этот суровый вывод никак не обосновывается. Напротив, доказательная база его занимает едва ли не 90 процентов приговора блюстителей журналистской этики. Признаться, нам не терпелось ознакомить читателей с этой частью адресованного азербайджанскому сайту послания-приговора. Однако после первого же прочтения мы, честно говоря, просто оторопели: стиль и лексика письма Комиссии могут поставить в тупик кого угодно.

Как например перевести на понятный русский язык следующий слоган: «Наличие четкой, надлежащей реализации цели как ожидаемого итога воздействия медиа на «объект»,- с определенным изменением (или поддержанием) «картины мира» в его сознании; в идеале – с переведением навязанных представлений в поступок и образ действий»? Тут можно было бы сказать, как принято в народе – без пол-литры не разберешься. Да риск слишком велик: Комиссия тут же обвинит нас в пропагандистских уловках. Потребовала же она от нас, азербайджанских журналистов не допускать «использование слова «либерал», как носящего отрицательный и порочащий смысл». А слова «коммунист», «советский» можно? Если «да», то почему?

Если же «нет» то отчего Комиссия и госпожа Андроник так ни разу не удосужились остановить поток грязи, наветов и издевательств, которыми поливают сторонников этой идеологии на Западе и в эсенговье? Называя критику в статье Э.Фатуллаева примером пропаганды, Комиссия сама того не замечая применяет чисто пропагандистский прием, тиражируя свое «Мнение» о том, как надо писать, думать и читать согласно рекомендациям евронестовской Комиссии. Короче, упомянутую статью о горстке валютчиков, выдающих себя за политическую оппозицию предлагается упоминать без сильных эпитетов и выражений.

Например, если речь идет о воре, то не следует громко и напрямую говорить об этом, не дай бог называть вещи своими именами. Даже намеки тут неуместны, считает Л.Андроник вместе с представляемой ею Комиссией. А как понять предложение авторов заключения в качестве наказания Э.Фатуллаева обсудить его журналистский стиль, манеру и темы выступлений во всех журналистских коллективах?! До такого не додумывались даже в СССР во времена жесткого партийного контроля над СМИ.

«От имени и по поручению Комиссии» - этими словами заканчивает свое «Мнение» о пропаганде и как с ней бороться госпожа Л.Андроник. Так вот от имени и по поручению членов редакции haqqin.az, принимавших участие в рассмотрении “Мнения” мы обращаемся к Комиссии со следующим предложением: дабы придать нашей переписке или начавшемуся диалогу должный уровень и профессионализм, мы рекомендуем отправить Л.Андроник на курсы обучения русскому языку, а в последующем попрактиковаться в чисто журналистском плане; членам Комиссии чаще выезжать в страны СНГ, дабы там убедились, что они представляют живую, действующую и главное – нужную организацию, а не пропагандистский канал ЕвроНест.

P.S. И наконец, самое странное в этом деле. Азербайджан в Комиссии представляет председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашев. Но на сей раз, уважаемого А.Амашева на заседание не допустили. Так как обсуждался вопрос журналиста из Азербайджана. Вы все поняли?! Это демократично, и по-европейски!