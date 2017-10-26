Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил, что курдские вооруженные формирования пешмерга отбили наступление иракских военных и шиитского ополчения к северо-западу от Мосула, передает РИА Новости.

Согласно информации, иракские силовики и ополчение аль-Хашд аш-Шааби в четверг утром начали наступление по четырем направлениям на позиции пешмерга в северо-западной части Мосула.

"Пешмерга отразили атаки, уничтожив три танка, пять американских армейских Humvee и боевую машину пехоты Badger", — говорится в сообщении СБ в Twitter. В заявлении отмечается, что иракские силовики, отступив, продолжили обстрел позиций противника.

Курдские власти подчеркивают, что ВС Ирака продолжают использовать американское вооружение, предназначавшееся для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Ранее правительство Иракского Курдистана предложило Багдаду прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечалось в заявлении, конфронтация между иракскими и курдскими силами (пешмерга), начавшаяся 16 октября, уже нанесла ущерб обеим сторонам и может привести к беспрерывному кровопролитию. Иракское правительство пока не дало ответа на эту инициативу.