Сын Каддафи возвращается в политику

Экс-премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль заявил, что сын бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, Сейф аль-Ислам, в теории может стать фактором политической жизни страны.

Адвокат семьи Каддафи 17 октября сообщил, что Сейф аль-Ислам начал свою политическую деятельность на территории Ливии и стремится достичь согласия и политического урегулирования в стране.

Комментируя это заявление, Джибриль заявил, что Сейф аль-Ислам – гражданин Ливии и что сам экс-премьер "предпочитает говорить не об отдельных лицах, но о глобальном национальном проекте".