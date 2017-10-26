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О ценах на билеты в автобусах

 

Повышение цен на проезд в городском транспорте не стоит на повестке дня. Об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ прошла информация о том, что в ближайшее время будут повышены тарифы на проезд в бакинских автобусах.

«Цены за проезд в общественном транспорте регулируются Тарифным советом Азербайджана. БТА, являющийся государственным органом, осуществляющим постоянный контроль в сфере пассажироперевозок, не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения цен, и на данный момент этот вопрос на повестке дня не стоит»,- говорится в сообщении БТА.

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