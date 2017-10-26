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Российского гонщика выгнали с автодрома после Гран-при

 

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят был вынужден покинуть автодром в Остине, на котором проходил 17-й этап «Формулы-1», сообщает Motorsport.

По информации издания, сразу по окончании Гран-при США руководство Red Bull объявило Квяту, что команда в нем больше не нуждается. Россиянина попросили уйти с территории автодрома, не дав ему возможности попрощаться с товарищами по команде.

Квят выступал за Red Bull с 2010 года. За три этапа до окончания нынешнего сезона россиянин с пятью очками занимает последнее - 19-е место в рейтинге "Формулы-1". В личном зачете пилотов Red Bull с 331 очком лидирует Льюис Хэмилтон из Mercedes.

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