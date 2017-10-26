Сирийские войска освободили еще один стратегический объект

Сирийская армия и отряды ополченцев разгромили в четверг банды террористов из группировки "Исламское государство" к югу от города Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Syria Al An.

Согласно информации, правительственные войска в результате успешно проведенной операции заняли важный стратегический объект - нефтеперекачивающую станцию "Т-2", которая находилась в руках экстремистов.

С начала недели в этом районе шли ожесточенные бои, в которых обе стороны несли большие потери. Разгром банд ИГ к югу от Дейр-эз-Зора открывает путь войскам к быстрому продвижению в направлении расположенного близ границы с Ираком города Бу-Кемаль, где находится последний крупный форпост террористов в Сирии.