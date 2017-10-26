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День восстания против России объявлен национальным праздником Киргизии

 

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании Дня Октябрьской революции в День истории и памяти предков. 7 и 8 ноября в стране будут вспоминать события 1916 года, когда здесь произошло восстание против Российской империи. Текст указа опубликован на сайте главы государства, сообщает «Лента.ру».

В документе подчеркивается, что киргизский народ всю свою трехтысячелетнюю историю стремился к независимости. «Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания», — говорится в указе. Подчеркивается, что самые кровавые события произошли здесь в 1916 году именно осенью.

Отмечается, что 7 и 8 ноября в стране продолжат отмечать Великую Октябрьскую социалистическую революцию, а также вспоминать жертв политических репрессий советского времени.

В августе 2016-го в Киргизии прошел поддержанный президентом республики Алмазбеком Атамбаевым автопробег, посвященный столетию восстания против России. Колонна автомобилей проследовала по Чуйской и Иссык-Кульской областям.

Восстание 1916 года в Средней Азии, в том числе на территории современной Киргизии, началось после указа о привлечении на тыловые работы мужского населения региона. Вначале беспорядки вспыхнули в июле в городе Ходженте Самаркандской области и охватили практически всю Среднюю Азию и Казахстан. Протестующие совершали нападения на русские поселения, убивая мирных жителей. Подавление мятежа также привело к жертвам среди населения края, вынудив многих представителей разных народов региона бежать за пределы Российской империи.

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