Турецкие пограничники на КПП "Сарпи" (турецко-грузинская граница) обнаружили в чемодане гражданина Грузии 14-летнего подростка, также грузинского гражданина, сообщает телеканал Imedi со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, пограничники остановили гражданина Грузии и попросили его открыть свой чемодан, отчего тот решительно отказался. После этого они произвели досмотр, обнаружив в чемодане подростка. В результате обоих граждан Грузии препроводили в полицию.

Несовершеннолетний рассказал, что ехал он в Грузию из турецкого города Артвин, чтобы навестить родителей. СМИ утверждают, что родители подростка покинули Турцию именно по причине обвинения их в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).