Срочно: задержан один из сбежавших заключенных

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Пенитенциарной службы 26 октября в Ширване, был задержан Али Расим оглу Агами, который 23 октября вместе с обвиняемым в совершении особо тяжких преступлений Этибаром Алекпер оглу Мамедовым сбежал из-под надзора конвойных во время их этапирования в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку - Астара – Баку, сообщает пресс-служба Пенитенциарной службы.
Задержанный помещен в следственный изолятор, где дает показания.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поимке другого сбежавшего заключенного Этибара Мамедова.