Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты от нового чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Анкаре Хазара Ибрагима, сообщает Анадолу.
Встреча прошла в президентском дворце в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты от нового чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Анкаре Хазара Ибрагима, сообщает Анадолу.
Встреча прошла в президентском дворце в Анкаре.
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