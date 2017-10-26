Рейд МВД по мясным магазинам Баку

Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД совместно с Бакинским ветеринарным управлением провели рейд по мясным магазинам на территории Наримановского, Ясамальского и Бинагадинского районов, передает Trend сообщение МВД республики.
В отношении нарушивших ветеринарное законодательство владельцев магазинов: в Наримановском районе - Сеидали Абдуллаева, в Ясамальском районе – Намика Алиева, в Бинагадинском районе – Шакира Гюльалиева, а также нарушивших правила уличной торговли в поселке Баладжары Бинагадинского района Кямрана Вердиева и Нусраддина Набиева составлены протоколы в соответствии со статьями Кодекса об административных нарушениях.