В соответствии с Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германии на 2017 год в Баку состоялись двусторонние переговоры между министерствами обороны двух стран, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве в области военного образования и обучения, а также по вопросам региональной безопасности.