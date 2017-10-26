В Барде у бывшего зека нашли оружие

Сотрудники управления полиции Бардинского района задержали автомобиль Mitsubishi ранее судимого жителя города Эльшана Аббасова, сообщает пресс-служба МВД.
В ходе личного досмотра у Э.Аббасова были обнаружены пистолет системы Наган со спиленным номером, один патрон к нему и 1,9 грамма героина. Также в автомобиле задержанного были обнаружены осколочная ручная граната Ф-1, нож и металлический прут. Все эти предметы были изъяты.
В Управлении полиции района по факту возбуждено уголовное делу, ведется рассследование.