Спасательная служба Норвегии отмечает, что вертолет летел в Баренцбург из шахтерского поселка Пирамида. Он пропал с радаров около 16:35 по московскому времени, сообщает "Коммерсант".

Архипелаг Шпицберген формально принадлежит Норвегии. Однако, по договоренности между Осло и Москвой, с 1920 года на островах работают российские предприятия. Угольные месторождения разрабатывает трест «Арктикуголь». Административный центр Шпицбергена - город Баренцбург.

* * * 18:11

В 2-3 километрах от берегов Норвегии упал в море российский вертолет с восемью людьми на борту, заявила Норвежская спасательная служба. Об этом сообщает Reuters.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.