Спасательная служба Норвегии отмечает, что вертолет летел в Баренцбург из шахтерского поселка Пирамида. Он пропал с радаров около 16:35 по московскому времени, сообщает "Коммерсант".
Архипелаг Шпицберген формально принадлежит Норвегии. Однако, по договоренности между Осло и Москвой, с 1920 года на островах работают российские предприятия. Угольные месторождения разрабатывает трест «Арктикуголь». Административный центр Шпицбергена - город Баренцбург.
* * * 18:11
В 2-3 километрах от берегов Норвегии упал в море российский вертолет с восемью людьми на борту, заявила Норвежская спасательная служба. Об этом сообщает Reuters.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Et russisk helikopter med 8 personer om bord har gått ned i havet 2-3 km fra Barentsburg. HRS NN koordinerer og vil komme med mer info.— HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 26 октября 2017 г.