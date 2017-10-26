Глава турецкого филиала Amnesty International остался за решеткой

Турецкий суд принял решение оставить под стражей главу местного филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.



В начале июня турецкие власти арестовали Кылыча по подозрению в причастности к попытке военного госпереворота в июле 2016 года.

"Суд принял решение оставить Кылыча под стражей. Следующее заседание пройдет 22 ноября", — говорится в сообщении в Twitter местного филиала Amnesty International.

Накануне суд Стамбула принял решение об освобождении восьмерых активистов Amnesty International под подписку о невыезде до окончания судебного процесса над ними.

