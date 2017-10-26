Еврокомиссар о подписании соглашения с Азербайджаном

«Переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном должны завершиться в ближайшие месяцы», - сказал сегодня европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан на Круглом столе в рамках проходящего в Таллине четвертого бизнес-форума «Восточного партнерства» на тему «Цифровая экономика: инновационная платформа для прозрачного бизнеса без границ».

«В настоящее время переговоры продолжаются. Потребовалось некоторое время, чтобы определить, какие сферы охватит это соглашение. Уверен, что соглашение должно быть достигнуто в следующие несколько месяцев», - сказал еврокомиссар.

Отметим, что в ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить прошлый аналогичный документ - о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и в большей мере учитывает общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня и ЕС и Азербайджан.