Twitter запретил рекламу RT и Sputnik

Twitter запретил телеканалу RT и агентству Sputnik рекламироваться в рамках площадки со всех их аккаунтов. Об этом говорится в блоге компании.

«Twitter принял решение запретить рекламу со всех аккаунтов, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik; решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.

Как объяснили в компании, это связано с проводящимся Twitter расследованием в отношении предполагаемых попыток со стороны RT и Sputnik вмешаться в выборы президента США в 2016 году, как указывается, «в интересах российского правительства».