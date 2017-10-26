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Наш АФГАНец стал героем «неразборчивой Европы»

Автор: Отдел политики 

В Таллине во время Форума гражданского общества Восточного партнерства состоялась церемония вручения журналистской премии имени Павла Шеремета. Ее получил Афган Мухтарлы, которого издание QHA сегодня назвало «независимым азербайджанским журналистом-расследователем».

И вновь прозвучала информация о якобы похищении Мухтарлы спецслужбами в Грузии 29 мая и дальнейшей его тайной перевозке в Азербайджан. И это при том, что есть объективные данные следствия, включая сотни записей с видеокамер, свидетельствующих, что никакого похищения не было.

Награду получила и жена «журналиста», Лейла Мустафаева. Она отметила, что ее муж передал через адвоката письмо к участникам форума, но его конфисковали (! – Ред.).

Мухтарлы, как пишет QHA, был автором статей о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана. Стоит напомнить, что он сам был задержан за незаконное пересечение границы.

Премию имени Шеремета вручают журналистам «за смелость и преданность профессии». Но вот с каких пор Афган Мухтарлы стал журналистом, – никто в азербайджанской журналистской среде понять не может.

Но для европейских структур это не важно. Есть заказ, его надо исполнять.

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