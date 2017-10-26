Вечером 20 октября 41-летний азербайджанец в состоянии алкогольного опьянения вызвал панику на вокзале немецкого Касселя, сообщает haqqin.az со ссылкой на местное издание Llokalo24.

Проводники поезда, прибывшего на станцию Кассель-Вильгельмсхёх, сообщили сотрудникам федеральной полиции, что один из пассажиров ведет себя очень агрессивно. Когда полицейские попытались успокоить дебошира, он стал кричать, что у него в багаже бомба, которую немедленно взорвет.

Для того, чтобы успокоить мужчину, сотрудники полиции были вынуждены применить силу. Затем был проведен обыск багажа и личных вещей азербайджанца, имя которого не сообщается. Бомбы у него не оказалось.

Немецкое издание отмечает, что азербайджанец путешествовал с французским паспортом. Тест на алкоголь выявил, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Федеральная полиция Германии возбудила уголовное дело против азербайджанца и задержала его. Однако он позже был освобожден, так как у него оказалось достаточно денег, чтобы заплатить штраф в размере 500 евро, который ему назначил судья после консультаций с федеральным прокурором.