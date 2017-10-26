НАТО отговаривает Турцию от покупки российских С-400

Глава Военного комитета НАТО генерал Петер Павел предупредил Турцию о последствиях, с которыми она может столкнуться в случае приобретения российских комплексов ПВО С-400 «Триумф». Об этом сообщает Defense News.

По словам военного, покупка российских систем помешает Анкаре интегрироваться в общую систему противовоздушной обороны альянса. «Принцип суверенитета, безусловно, действует при приобретении оборонного вооружения. Но в этом случае страна должна нести и суверенные риски, которые подобный шаг влечет», — уточнил свою позицию Павел.

Он также добавил, что пока Анкара не подписала окончательное соглашение с Москвой, в рамках альянса необходимо провести дискуссию относительно целесообразности данной сделки. Кроме того, как отметил генерал, даже если системы противовоздушной обороны НАТО не будут интегрированы с С-400, одно ее присутствие «создает проблемы для союзнических активов, размещенных на территории этой страны».