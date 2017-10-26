«Маршрут Баку-Тбилиси-Карс имеет для нас стратегическое значение, несмотря на то, что он проходит по странам Кавказа и доходит до Турции. Дело в том, что Казахстан строит планы по поводу сотрудничества евразийских стран, которое загрузит транспортную инфраструктуру страны, позволит получить валютную выручку и создать дополнительные рабочие места». Об этом заявил haqqin.az казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ожидающийся 30 октября визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как уже сообщал haqqin.az, в ходе визита казахстанского лидера планируется его участие в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«Здесь хорошим подспорьем выступают планы китайских властей о восстановлении дееспособности Шелкового пути. Он станет альтернативным морскому маршруту из Азии в Европу. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно сказать, что товарооборот между Китаем и Евросоюзом достигает 500 млрд. долларов. Крошки от этого большого «пирога» могут упасть на наш стол. Поэтому Казахстан несколько лет назад начал модернизацию своего порта Актау с целью увеличения его грузопотока», - отмечает Каражанов.

По словам эксперта, для железнодорожных контейнерных перевозок предусмотрен специальный терминал. «Благодаря чему эшелон можно быстро погрузить на паром и переправить в Баку. Теперь пропускная способность порта доходит до 19,5 млн. тонн груза в год (в проекте до 30-50 млн. тонн в год), но реально, по данным за 2015 год, было переправлено 5,9 млн. тонн. (в 2009 году - 14 млн. тонн). Это совсем небольшая цифра. Самые крупные порты мира пропускают за год от 100 млн. тонн груза и выше».

Каражанов отмечает, что грузооборот далеко не крупного европейского порта Барселоны достигает порядка 40 млн. тонн в год. При этом он сильно влияет на экономику города и Каталонии. Примерно такой же эффект в будущем должен наблюдаться на Каспии: «Поэтому, чем дальше от Баку на запад будет уходить железнодорожная ветка, тем больше грузов будет проходить через наши порты».

«Но, насколько известно, трасса Баку-Тбилиси-Карс будет иметь важное значение и для Азербайджана. На этом маршруте планируется пассажирское сообщение, которое свяжет Баку с турецким городом Карс. Из опыта других стран известно, что рост пассажирооборота сильно меняет не только экономику, но даже общество, меняется менталитет населения. Пока можно сказать следующее: сейчас мировая экономика не очень стабильна, но проблемы рано или поздно закончатся, и начнется рост. Поэтому нам сегодня важно выполнить «домашнее задание» - подготовить транспортную инфраструктуру к основному грузовому потоку в будущем», - считает эксперт.

Кроме того, по его словам, говоря о внешних грузоперевозках, хотелось бы отметить, что они дают толчок для роста грузооборота между странами Каспия, а этот аспект является важным в плане устойчивого развития нашего региона.

«Море может стать фактором роста экономик наших государств и определять качество жизни населения. Таких примеров в мире много, когда благодаря развитому судоходству бурлила жизнь прибрежных стран», - подчеркнул собеседник.