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Тиллерсон: «Правление семьи Асадов подходит к концу»

 

У сирийского президента Башара Асада и его семьи нет будущего в качестве правителей государства. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

«США хотят видеть целую и единую Сирию, без участия Башара Асада в правительстве... Правление семьи Асадов подходит к концу. Единственный вопрос — как это должно быть осуществлено», — сказал Тиллерсон журналистам в Женеве.

Также американский госсекретарь заявил, что победой в войне с боевиками Асад обязан «российской поддержке с воздуха».

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