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Глава CinemaPlus: "Аудитория азербайджанских фильмов выросла в 10 раз"

Автор: Отдел информации 

Генеральный директор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде стал гостем программы «Статус», транслируемой на телеканале «Лидер». Ведущий программы - Мурад Ариф.

В ходе передачи состоялись дискуссии о том, фильмы какого жанра предпочитают смотреть любители кино в нашей стране. По словам З. Дарабзаде, это комедийный жанр, что больше всего относится к недавно отснятым отечественным картинам. По его словам, иностранные коллеги, общаясь с дистрибьютерами заграничных киностудий, отмечают, что большинство фильмов, продаваемых в Азербайджане, сняты в жанре комедии.

«Мы не можем управлять интересами зрителей, мы только обеспечиваем для них максимальный комфорт на высшем уровне. Другими словами, мы лишь приобретаем и демонстрируем готовые фильмы», - говорит генеральный директор сети кинотеатров CinemaPlus.   

З. Дарабзаде также рассказал о новых фильмах, снятых в последние годы. По его словам, число зрителей, купивших билеты на премьеры комедийных фильмов, в 10 раз больше тех, кто приходит смотреть знаменитые блокбастеры. Улучшение качества отечественных фильмов и увеличение их аудитории по восходящей линии, естественно, - отрадное явление. Это больше всего связано с тем, что многие фильмы являются именно комедийными и имеют сравнительно высокие кассовые сборы. Поэтому режиссеры предпочитают снимать в этом жанре, не рискуя обращаться к другим жанрам.

Касаясь культуры кинотеатров в других государствах, З. Дарабзаде отметил, что в соседней России в постсоветское время число комедийных фильмов также преобладало. Однако с годами вкусы зрителей изменились, они «насытились» комедиями. В результате режиссеры начали обращаться к другим жанрам.

Говоря о действующих в регионах кинотеатрах, З. Дарабзаде рассказал об их истории и культуре. Так, несколько лет тому назад руководство сети кинотеатров CinemaPlus открыло в Гяндже кинотеатр, который начал вносить свой вклад в развитие культуры кино. В то время как в советский период в Гяндже действовало 8 кинотеатров, за последние 25 лет не было открыто ни одного кинотеатра. Перед тем как приступить к этой деятельности, были проведены исследования в области культуры кино в городе Гяндже. А на первом сеансе был бесплатно показан фильм «Али и Нино».

Касаясь проблемы дублирования фильмов, З. Дарабзаде отметил, что в этом направлении предприняты определенные меры. С учетом пожеланий кинозрителей осуществляется показ уже дублированных иностранных фильмов, с этой целью организована студия Cinemazadeh, куда приглашены профессиональные актеры и знаменитые деятели искусства. А в будущем сеть кинотеатров CinemaPlus также намеревается оказывать поддержку съемкам отечественных фильмов.

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