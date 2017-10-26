Сегодня состоялась встреча между президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым и главным тренером сборной Азербайджана по футболу Робертом Просинечки.

Учитывая нынешнее состояние азербайджанского футбола и его перспективы, стороны пришли к заключению не продлевать отношения.

Контракт у Просинечки с АФФА заканчивается в конце этого года, но хорватский специалист в своих многочисленных интервью балканской прессе дал понять, что не собирается продолжать работу в нашей стране, так как «его амбиции выше, чем уровень футболистов сборной Азербайджана». Однако непосредственно перед нынешним приездом в Баку Просинечки заявил, что новый контракт с АФФА может быть подписан сегодня. По-видимому, он рассчитывал на более щедрое предложение от АФФА, но не получил его.

Напомним, что сборная Азербайджана под руководством Просинечки набрала 10 очков в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Это рекордный показатель в истории азербайджанского футбола.