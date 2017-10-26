Премьер Армении мобилизует криминальных авторитетов

Премьер–министр Армении Карен Карапетян мобилизует криминальных авторитетов с помощью своего сподручного дона Пипо, пишет газета "Жаманак".

«Для осуществления своих политических программ на 2018 год премьер–министр Карен Карапетян делает попытки мобилизовать российских предпринимателей по факту криминальных авторитетов армянского происхождения. Из достоверных источников стало известно, что “святое дело” защиты интересов премьера Армении на себя взяли известные криминальные авторитеты Рубен Татуян, он же Робсон, и Артур Асатрян, он же дон Пипо», - пишет издание.

Газета также отмечает, что не все представители армянской диаспоры в России готовы лоббировать интересы Карена Карапетяна. Среди таковых называются имена Ары Абрамяна и “вождя” ахалкалакских армян Норика Теваняна.