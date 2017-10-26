На полигоне под Гомелем 26 октября испытали новейшее белорусское оружие - модернизированный «Полонез».

«В рамках стрельбовых испытаний успешно проведены боевые пуски модернизированной версии реактивной системы залпового огня большой дальности, отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия с новой ракетой повышенной дальности», - сообщает Министерство обороны Беларуси.

После проведения модернизации ракетная система позволяет поражать объекты в радиусе до 300 километров. Отмечается, что маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами и корректировался на всем его протяжении.

Отметим, что Азербайджан заключил с Беларусью соглашение о покупке системы «Полонез». Это произошло во время визита министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Минск.