Moody's назвало украинцев самыми бедными в СНГ

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что ВВП на душу населения в Украине будет оставаться наименьшим среди стран СНГ в 2017-2018 годах. Об этом заявил директор банковской группы Moody's, сообщают «Украинские новости». По его словам, в 2017-2018 годах этот показатель по текущему курсу составит чуть более 2 тысяч долларов.

«Если ВВП на душу населения такой низкий, то это означает, что население продолжает оставаться очень бедным», — добавил он.

По данным Moody's, в России ВВП на душу населения в следующих годах будет выше 10 тысяч долларов, в Казахстане — более 8 тысяч долларов, в Беларуси — более 6 тысяч долларов, в Азербайджане — более 4 тысяч долларов, в Армении приблизится к 4 тысячам долларов.