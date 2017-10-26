Россия запустила баллистические ракеты

В четверг, 26 октября, в России провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

«В ходе тренировки отработаны практические действия боевых расчетов пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков Дальней авиации Воздушно-космических сил», — сообщило ведомство.

К тренировке также привлекались самолеты дальней авиации: Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые поразили несколько наземных целей на Камчатке, в Коми и Казахстане.

Кроме того, был произведен запуск четырех баллистических ракет.