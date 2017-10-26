Впервые робот получил гражданство Саудовской Аравии

В ходе экономической конференции Future Investment Initiative, которая проходит в Эр-Рияде, человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии. Bloomberg пишет, что это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.

«Благодарю Королевство Саудовской Аравии, — заявила София со сцены. — Я стала первым роботом в мире, который смог получить гражданство».

Отмечается, что такое решение может вызвать недовольство среди граждан страны, которые считают кощунством наделение предметов человеческими образами. Вместе с тем в Саудовской Аравии существуют жесткие правила, не позволяющие давать гражданство иностранным рабочим, которые составляют треть всего населения страны.