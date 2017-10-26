В Таиланде сожгли тело бывшего короля

Тело короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), скончавшегося более года назад, кремировано в четверг в Бангкоке после длительной похоронной процессии, свидетелями которой стали около 200 тысяч подданных королевства и иностранных гостей, передает ТАСС.

Кремация состоялась поздно вечером после множества церемоний и ритуалов.

Забальзамированное тело монарха в позе лотоса находилось внутри металлического саркофага, который был помещен внутрь гробовой урны из сандала. Сама кремация прошла без открытого огня, внутри саркофага.

Анонсированная ранее телетрансляция церемонии, которую ожидали миллионы таиландцев, была отменена без объяснения причин. В какой-то момент собравшиеся на площади Санам Луанг в Бангкоке могли лишь видеть дым, окутавший погребальный помост.