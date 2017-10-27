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Тиллерсон признал успешной российскую операцию в Сирии

 

Антитеррористическая операция Вооруженных сил России в Сирии стала успехом, признал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, беседуя с сопровождающими его журналистами в Женеве. Стенограмму его высказываний, как передает ТАСС, распространила пресс-служба Госдепа.

Тиллерсона спросили, согласен ли он с мнением тех европейских дипломатов, которые называют действия Ирана в Сирии триумфом. В ответ он заявил, что не рассматривает Сирию как триумф Ирана. По его мнению, Иран был не особенно успешен в освобождении районов Сирии от экстремистов и террористов.

«Успешно действует российское правительство, оказывающее существенную поддержку с воздуха силам сирийского режима. У него есть его доля успехов», — отметил Тиллерсон.

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