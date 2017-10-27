В течение дня жители села Айгеовит Иджеванского подрайона Тавушского района услышали около 5-6 сильных взрывов, из-за которых в селе задрожали стекла в окнах домов, пишут армянские СМИ.

Звуки разрывов были слышны и в других приграничных селах Бердского подрайона и приграничных населенных пунктах района. Ущерба селам Тавуша взрывы не нанесли. Армянская сторона утверждает, что все произошло на территории Азербайджана.

Жители армянских сел сообщили, что на этой территории находится стрельбище азербайджанских вооруженных сил, где они, возможно, испытывали разновидности нового, более мощного оружия.