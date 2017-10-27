Чехия, и особенно ее столица – Прага, одно из тех мест в Европе, куда не зарастает «туристическая тропа». И это вполне объяснимо: такого количества достопримечательностей, как в Праге, редко где можно найти. И еще свою роль играет относительная дешевизна: Чехия не перешла на евро, хотя и является членом Европейского Союза и входит в Шенгенскую зону.

Добраться до Праги можно различными способами. Например, с помощью авиакомпании WizzAir, долетев до Будапешта. Оттуда уже на автобусе или поезде можно приехать в столицу Чехии. Но самым комфортабельным все-таки является маршрут Баку-Стамбул-Прага, по которому летают самолеты Airbus авиакомпании Turkish Airlines.

Стамбул давно стал одним из мировых хабов, и вот пражский аэропорт, названный в честь Вацлава Гавела (последний президент Чехословакии и первый президент Чехии – ред.). немного уступает по размерам стамбульскому. И, кроме того, здесь есть свои особенности. К примеру, указатели дублируются на русском и английском, а некоторых местах и на китайском языках. Упаковкой багажа занимаются, как правило выходцы из африканских стран или украинцы.

Sleva

В принципе, человеку, знающему любой славянский язык, указатели на чешском вполне понятны. Другое дело, что на слух не всегда разобрать можно. К тому же помимо литературного чешского (когда на нем говорят медленно понять можно абсолютно все), есть диалекты и наречия регионов, каковых множество: это и силезско-моравские диалекты, силезско-польские диалекты и так далее.

Кстати, в пражской агломерации живет свыше 2 миллионов человек. А в самой Чехии – более 10 миллионов населения.

Возвращаясь к указателям. Хотя большинство из них понятны, встречаются все-таки и необычные, на взгляд приезжих. Например, «Pozor!». А это, в общем-то, важное слово. Означает – «Внимание!».

А еще была история со словом «Sleva», которую рассказал один из местных жителей, выходец из стран СНГ. Впервые попав в один из пражских торговых центров он увидел надписи «Sleva». И решил следовать инструкции: шел все время по левой стороне, наталкиваясь на непонимание чехов. И только позже выяснилось, что «Sleva» - означает «Скидка».

Кстати, чехи четко соблюдают правила, например, на эскалаторе в метро надо стоять с правой стороны, чтобы слева могли проходить люди, которые торопятся. И в Баку такие правила есть, но их, увы, почти никто не соблюдает. И вот представьте «картину маслом» - по Торговому центру идет человек, сознательно придерживающийся левой стороны…

Люди и жизнь

…В Праге хорошие дороги, правда, не особо широкие. Есть пробки, но они не сравнимы с бакинскими. Город очень ухоженный. А вот спальные районы чем-то напоминают Баку. Утром (причем в выходной день) можно проснуться от звука дрели - сосед затеял ремонт. На минутку я даже подумал, что нахожусь в Баку.

Из крана идет питьевая вода. Не «бакинская питьевая», а именно та, которую можно пить в сыром виде. Власти Чехии внимательно следят за здоровьем людей, среди которых миллионы туристов. Но, при этом, конечно же, принимаются меры по экономии воды. К примеру, в некоторых отелях сразу сообщают, что в целях экономии воды, уборка в номерах – через три дня. Впрочем, это не особо напрягает.

Поражает огромное количество собак в городе. Не бездомных, а домашних. Практически в каждой семье есть питомцы. Люди с собаками встречаются везде: на утренней прогулке, в метро, в автобусах. А вот ни одной кошки увидеть не удалось.

Есть в Праге и приют для бездомных животных. Впрочем, название условное – бездомных собак здесь нет. Есть потерявшиеся, которых туда отвозят. И если хозяин не найдется, то всегда есть желающие взять песика к себе. И это несмотря на то, что за содержание собаки дома надо платить налог – почти 100 долларов в год. Впрочем, чехи очень доверчивый народ, они верят, что если сказано платить, значит все будут платить (но о доверчивости чуть ниже).

… Сейчас в Чехии идут большие дискуссии в связи с обсуждением вопроса перехода на евро. Евроскептики говорят, что сначала «пусть зарплаты в Чехии станут как в Германии». Сторонники евро указывают на соседнюю Словакию, валютой которой является евро и благодаря чему, якобы, Словакия уже вырывается вперед (во времена Чехословацкой Республики Словакия была несколько отсталым регионом).

Удивительно, что главным поборником прав Чехии и чехов, и даже главным «чешским националистом», как его называют, стал Томио Окамура, чешско-японского происхождения, возглавляющий партию «Прямой демократии» (SPD).

У каждой стороны своя правда. Но сейчас благодаря относительно низким ценам, упрощенной регистрации компаний и многому другому, Прага стала центром Европы. Здесь открывают офисы ведущие мировые компании. Сюда едут трудовые мигранты (особенно много их из Украины), согласные работать за гроши.

Здесь же офис «Радио Свобода», который охраняется серьезнее, чем любое американское посольство в мире. И здесь огромное количество брендовых магазинов с ценами в 2-3 раза ниже, чем в Баку. И неудивительно, что азербайджанская речь так часто встречается на улицах и в бутиках Праги. Наши соотечественники в столице Чехии сметают все с прилавков, как призналась сотрудница одного из бутиков на Вацлавской площади.

Столица Чехии – зеленый город, особенно это заметно за пределами центра. Здесь встречаются настоящие леса, а в спальных районах по вечерам и ночью можно увидеть пробегающих мимо машин на стоянке зайцев. А через сто метров от жилых зданий, в лесочке – норки кротов.

А еще – Прага, это город для детей. Потрясающий цирк, зоопарк – что еще нужно детям? Впрочем, можно даже в цирк не заходить – из окна автобуса видны слоны, мирно пасущиеся на лужайке неподалеку от станции метро «Качеров».

Туристы

Чем же привлекает Прага туристов? Осень – это не высокий сезон, однако приезжих в столице Чехии более чем достаточно. Сотни экскурсионных групп, людей столько, что не протолкнуться. Дело в красоте города и в ауре, которую сознательно создают местные власти. Для туристов здесь есть все: аттракционы, поездки в каретах, трубадуры в средневековых нарядах, стоящие на крепостных стенах. Им аплодируют, их фотографируют.

И еще нюанс – все курят, даже под знаком, запрещающим курение. Правда, в последнее время с курением стали бороться и в Чехии. Запретили курить в отелях, в ресторанах и кафе. Это, как признались местные предприниматели, нанесло серьезный удар по бизнесу. Но выход всегда есть: в кафе стали сооружать «пристройки». Там и поесть можно, и покурить. В целом сложилось ощущение, что чехи – самая курящая нация в Европе и потому курящие туристы со всего мира стремятся сюда. И несмотря на то, что запрещено выбрасывать окурки в общественных местах – тротуары Праги усыпаны этими же окурками.

При этом сигареты стоят не очень-то и дешево, порядка трех-четырех евро за пачку. Кстати, небольшой семье (из трех человек), имеющей свою квартиру, нужно около 1000-1500 евро в месяц для относительно комфортной жизни. Только коммунальные услуги обходятся в 200 евро в месяц (сюда, правда, входят и расходы на интернет).

Возвращаясь к туристам. Приезжим надо запомнить очень важную вещь: не стоит менять валюту в первом попавшемся обменнике, каковых в Праге великое множество. Дело в том, что в большинстве из них взимают комиссию, которая может доходить до 30% (!) от суммы. Поэтому стоить поинтересоваться у местных жителей, которые порекомендуют обменный пункт без комиссии (кстати, как правило их «держат» арабы).

Конечно, Чехия – это пиво. Такого количества сортов, видов пива редко где можно увидеть. И это тоже привлекает туристов. Я уже не говорю о пабах, в которых варят пиво и сразу подают клиентам. Можно зайти в магазин и поразиться: чуть ли не половина витрин заставлена пивом. Пьют, как и курят, почти все чехи, вне зависимости от пола. Естественно, не отстают и туристы.

Еще один важный совет для туристов: надевайте удобную обувь. В Праге придется ходить много и долго. Кстати, брусчатка, которой вымощен центр чешской столицы может попортить подошву самых удобных кроссовок (в моем случае так и случилось).

Что касается проблемы туалетов, о которой так часто говорят в Баку, то в Праге ее решили быстро и безболезненно: можно зайти в любой отель, кафе или ресторан и никто препятствовать не будет. Правда, в некоторых местах могут попросить символическую плату в 10 крон.

В кафе места находятся с трудом, и это в октябре, который, как уже выше упоминалось, не считается высоким сезоном. На Рождество, как говорят, людей куда больше. Хотя куда больше? – представить вообще невозможно.

В Праге можно встретить туристов со всех концов мира. Русская, арабская, итальянская, испанская, немецкая речь (про азербайджанскую я уже сказал) и еще много других языков, происхождение которых не всегда понять можно. Но вот что можно понять – это откуда приехали туристы. По одежде. Речь не о национальном стиле, это само собой. Но некоторые туристы в октябре в шортах, а другие – в теплых курточках. Так и становится понятно из каких широт приехали гости.

Место, к которому стремятся туристы– это Карлов мост. Он великолепен. А еще здесь можно загадать желания, которые, как гласят легенды, обязательно сбудутся. Надо только в нужной последовательности потереть несколько статуй и обелисков на мосту. Найти их не сложно – перед ними всегда выстраивается очередь.

Еще в Чехии работает система Tax Free. Стоит совершить покупку на сумму выше 2000 крон, как персонал магазина сам начинает выписывать документ на получение процента с заплаченной суммы.

И опять совет туристам: в аэропорт, если хотите по Tax Free что-то получить, лучше приезжать за 4 часа (это минимум). Очереди большие. Нужно получить добро от таможенников, а потом уже идти к окошечку, где выдают деньги.

В Чехии потрясающая кухня. Конечно, не всем может понравится, но «Вепрово колено», если уж вы в Праге – попробовать стоит. Но и цены разняться: стоимость одного и того же блюда на окраине Праги в центре –как небо и земля. И вкуснее, все-таки на окраине.

Чехи гордятся своей настойкой на 20-ти травах – «Бечеровкой». И вполне справедливо. Это как латыши гордятся «Рижским бальзамом». Но мне, почему-то, «Бечеровка» понравилась больше, уж не в обиду друзьям из Латвии.

Продается и местная водка. «Сталинские слезы», например. Но почему-то в Праге отступили от заветов Менделеева: водка от 30 до 37 градусов.

Безопасность

В целом Прага – безопасный город. Здесь действительно можно ходить и по ночам. Главное, не реагировать на громкие крики молодежи и футбольных или хоккейных болельщиков. Они безобидные, только шумные очень.

Единственная и главная проблема столицы Чехии – это карманники. Проблема настолько серьезна, что даже в вагонах метро висят извещения – «Осторожно, карманники!». Есть в Праге и националисты, оккупирующие по вечерам целые бары. Но это движение не очень развито в Чехии, да и азербайджанцы в эти бары ходят безо всяких последствий для здоровья и психики.

А вот что удивило: не во всякий паб пускают с детьми. Мол, накурено, да и ненормативная лексика может повлиять на неокрепшую детскую психику.

Встретимся через 13 минут

Прага – удивительный город, где общественный транспорт – метро, трамваи, автобусы – работают по минутам. На каждой остановке можно увидеть расписание маршрутов. И если указано, что автобус придет в 11.23, а до станции метро «Качеров» доедет за 9 минут – можно уверено сказать, что так и будет.

И потому удивительная для слуха бакинцев фраза: приеду, к примеру, в 12.21 – в Праге обыкновенное дело. Автобусы в столице Чехии, кстати говоря, курсируют только за пределами центра города и очень напоминают BakuBus. Правда, они чуть более «продвинутые». Перед закрытием дверей появляется звуковой и световой сигнал. Большинство автобусов, как и трамваев – с «гармошкой», для вместительности. Двери открываются нажатием кнопки со стороны пассажира, который хочет выйти, или зайти (и в метро подобная система, и на многих светофорах).

Оплатить поездку можно различными способами: смс с мобильного, разовые билеты, проездные. И тут стоит вернуться к вопросу доверчивости чехов: контролеров на транспорте крайне мало. Можно месяцами ездить бесплатно. Как рассказывают местные жители, за год они сталкиваются с проверяющими максимум 1-2 раза. Но все равно все платят.

Дело еще и в том, что если все-таки вычислят путешествующих «зайцами», то их ждет серьезный штраф. Платить на месте дешевле – 800 крон. Если будет задержка, что набегают серьезные пени: 1500 крон и так далее. Долги передаются в специальную структуру, которая их «выбивает».

30-ти минутный проезд по Праге стоит примерно 1 евро (24 кроны), 90-минутный проезд – 32 кроны. За это время можно сколько угодно раз менять транспорт, главное – уложиться в оплаченный срок.

Трамвайная сеть в центре Праги необычайно развита. Курсируют «старые» (очень условное название) трамваи и современные. Именно в столице Чехии я во второй раз в жизни увидел дорожную пробку из трамваев. Первый раз это было в центре Хельсинки лет 10 назад.

Отдельно стоит отметить поездки на такси. После появления UBER и других интернет-сервисов, цены на проезд рухнули раза в два-три. Из центра города на окраину можно доехать за 201 крону (примерно 8 евро). А путь не близкий, минимум 35-40 минут. И не случайно, что «традиционные» таксисты не так давно устроили акцию протеста в Праге, требуя закрыть интернет-сервисы по вызову такси. Впрочем, эта попытка не увенчалась успехом.

И еще раз о доверчивости чехов

Прошедшие буквально на днях выборы в Чехии – очередное свидетельство доверчивости чехов, которые готовы поверить любому фейку. Если «информация» прошла по двум-трем СМИ, то ей безоговорочно верят. Верят в то, что главные проблемы страны – это ислам и мигранты.

При этом, как отмечают чешские эксперты, никто не обращает внимания, например, на коррупцию, так как в лозунгах политических партий эту тему поднимали не так часто. Но где беженцы из Ближнего Востока, о наплыве которых говорят чешские политики? Их даже не тысячи, а всего лишь десятки. Где угроза от ислама? Мечетей в Чехии можно пересчитать на пальцах. Но доверчивые чехи верят информации, поступающей с экранов телевизоров или через новостные сайты.

В центре Праги на Вацлавской площади можно встретить и агитаторов Алексея Навального, который выдвигается в президенты России в 2018 году. И это ни у кого не вызывает удивления. Здесь привыкли, что столица Чехии – это один из центров Европы. И если не нарушаются правила, то все в порядке.

P.S. А еще в ноябре в столице Чехи пройдет фестиваль конопли. Такая вот необычная столица Чехии.