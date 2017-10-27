В аптеке, расположенной по улице Асифа Магеррамова, 11А, в 1-м микрорайоне, реализуется запрещенный к открытой продаже препарат трамадол, содержащий наркотические вещества. Обнаружила это мать подростка, который, как оказалось, не раз покупал там лекарство, запрещенное к продаже без специального рецепта. Женщина даже засняла на видео, как подросткам продают трамадол и как они потом глотают таблетки, не отходя от аптеки.

Обличающее аптекарей видео было размещено в Сети, вызвав волну возмущения. В результате аптеку, рядом с которой расположены три школы, закрыли.

«Все знали, что эта аптека торгует наркосодержащими лекарствами и что основные ее покупатели - подростки. Живущие рядом люди и работники соседних магазинов много раз жаловались на эту аптеку в разные органы, но никаких мер в отношении ее владельца не принималось», - говорит продавец близлежащего магазина, а его коллеги подтверждают, что основными клиентами «фармацевтов» были несовершеннолетние.

«После того как видео об этой аптеке попало в соцсети, владельцы закрыли ее и ушли. Однако успели нас предупредить, чтобы мы на все расспросы отвечали, что ничего не знаем, ничего, мол, не видели. Пригрозили, что иначе не поздоровится… Так что здесь вам вряд ли что расскажут - люди боятся говорить», - озираясь, пояснил другой работник магазина, отказавшись назвать свое имя.

Корреспондент haqqin.az стала свидетелем того, как владелец одного из магазинов, расположенных рядом с закрытой ныне аптекой, запретил своим продавцам отвечать на вопросы журналистов.

А еще один торговец предупредил, что из белого автомобиля, стоящего на другой стороне улицы, за нами следят.

«Один из работников аптеки следит за нами, мы не можем говорить. Лучше бы вы ни о чем нас не спрашивали», - сказал он нам и попросил побыстрее уйти.

Расспрашивая сотрудников торговых точек, расположенных несколько дальше, узнали, что на этой улице много аптек, но только в той, на видеокадрах появившейся в соцсетях, шла торговля наркосодержащими лекарствами.

«Прямо «клуб наркоманов» какой-то. Иногда за день туда заходили до 50-60 человек, и все не старше 20 лет. Там уже с утра была очередь. Эта женщина, что сняла видео, правду говорит. Некоторые подростки, проглотив таблетки, рассаживались вокруг аптеки, потому что дальше идти уже не могли», - рассказала женщина, работающая на одном из объектов. Предварительно она выяснила, не являемся ли мы клиентами скандальной аптеки.

«Мы боимся жаловаться или что-то говорить клиентам этой аптеки. Они же все наркоманы, могут и стекла наших магазинов разбить или еще что-нибудь сделать. После приема тех таблеток эти парни становятся совсем неадекватными», - говорит продавец еще одного магазина.

В Наркологическом центре Минздрава haqqin.az напомнили, что существует список сильнодействующих и наркосодержащих препаратов, запрещенных к продаже, благодаря чему ими стали меньше злоупотреблять и нечистоплотные торговцы, и склонные к наркомании люди. А в Минздраве сообщили, что подготовлены изменения в закон «Об утверждении перечней наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджанской Республики, а также прекурсоров, на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство которых на территории Азербайджанской Республики требуется лицензия (специальное разрешение)».

Предложения Минздрава отправлены в МВД Азербайджана для экспертной оценки.

Сотрудники Минздрава также принимают участие в уничтожении изъятых наркотических средств.

«Минобразования и Минздрав проводят кампанию под лозунгом: «Скажем нет наркотикам!» Сотрудники Республиканского наркологического центра за девять месяцев этого года много раз принимали участие в мероприятиях, посвященных борьбе с наркотиками. Такие акции состоялись в 32-х бакинских школах и четырех учреждениях пенитенциарной системы.

В свою очередь, как сказал в беседе с haqqin.az глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, правоохранительные органы обнаружили эту аптеку еще год назад. Были приняты соответствующие меры.

Отметим, что трамадол относится к психотропным препаратам. Одним из побочных эффектов применения этого лекарства становится зависимость от него. Препарат вызывает эйфорию и помутнение сознания, злоупотребляющие этим лекарством теряют связь с реальностью, а в случае принятия этого лекарства вкупе с наркотиком усиливает его действие. Постоянный прием ведет к деградации личности.

По определенным показаниям препарат могут назначить врачи, но лишь пациентам старше 14 лет. Реализация этого лекарства без рецепта в Азербайджане запрещена.