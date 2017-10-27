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Артур Расизаде завершил борьбу за стабильность

 

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде провел заседание Совета по финансовой стабильности, говорится в сообщении Совета.

Согласно информации, в заседании приняли участие помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, глава Центробанка Эльман Рустамов, глава Госнефтефонда Шахмар Мовсумов и глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

На заседании были подведены экономические итоги прошедших 9 месяцев 2017 года. Было отмечено восстановление профицита платежного баланса и рост стратегических валютных резервов.

Участники собрания также подчеркнули стабилизацию валютного рынка в стране и курса азербайджанского маната. Была также подчеркнута необходимость продолжения мер по сохранению макроэкономической стабильности и шагов по снижению инфляции.

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