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Азия обогнала США по количеству миллиардеров

 

В 2016 году азиатский регион обогнал США по количеству долларовых миллиардеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование финансового холдинга UBS Group.

Число миллиардеров в Азии увеличилось на 117 человек и выросло до 637, в то время как в США их 563. В целом в минувшем году совокупное состояние богатейших людей в мире показало 17%-процентный рост и составило $6 трлн. При этом американцы по-прежнему контролируют наибольшую денежную массу — $2,8 трлн, в то время как в Азии это $2 трлн.

Тем не менее, согласно прогнозам UBS, миллиардеры из азиатского региона могут обойти США в ближайшие четыре года. По данным UBS, такой рост, прежде всего, произошел благодаря экономическому развитию Китая: новый миллиардер появляется там раз в три недели. Как отмечается, 75% всех появившихся в 2016 году миллиардеров родом из Китая и Индии.

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