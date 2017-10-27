Войны и революции в числе прочих бед порождают и такое явление, как беспризорность. Означает это тысячи бездомных и безнадзорных детей, лишенных не какого-либо попечительства и добывающих средства на жизнь попрошайничеством и воровством.

Однако и в мирное время, причем даже в весьма благополучных в экономическом отношении странах, всегда наряду со взрослыми бомжами на улицах обитают и беспризорные дети. Конечно, их несравнимо меньше, чем в периоды политических и экономических катаклизмов, но они есть. И именно из таких «детей улиц», прошедших практику криминала еще до совершеннолетия, впоследствии получаются «профессиональные» воры, мошенники, а то и убийцы. Социологи и психологи выдвинули массу теорий возникновения этого явления, в, казалось бы, благоприятных жизненных условиях, но до конца понять его причины так никому и не удалось.

Тем не менее, если негативное социальное явление существует, государство обязано попытаться его искоренить или хотя бы ослабить. В 1928 году в еще не окрепшем СССР на правительственном уровне было принято решение о ликвидации детской беспризорности. В организованном порядке бездомных детей принудительно и под охраной собирали в детоприёмники, а оттуда отправляли в детдома-коммуны. Процесс воспитания и, как бы сейчас сказали, социальной адаптации беспризорников в таких колониях-коммунах подробно описан в книге выдающегося советского педагога А.С.Макаренко «Педагогическая поэма».

В течение одного года советским властям удалось практически полностью покончить с беспризорностью.

Как это ни прискорбно, в нынешнем Азербайджане, по данным из разных источников, до двух тысяч бездомных детей. Точной информацией на этот счет не располагает ни одно имеющее отношение к детям ведомство – ни Минсоцзащиты, ни Минобразования, ни Минздрав, ни даже Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей.

Цифру в две тысячи называет азербайджанская федерация НПО по проблемам детей, с чем, однако, не согласны госструктуры.

Однако руководитель Азербайджанского союза детей Камаля Агазаде утверждает, что хотя, проведя в 2015 году специальное исследование, Госкомитет по проблемам семьи остановился на цифре 400, по информации МВД за 2016 год, число беспризорников в Азербайджане превышает 500 детей. Сама же К.Агазаде, по ее словам haqqin.az, считает, что по улицам у нас бродят не менее тысячи бездомных детей.

Для небольшого и, слава Аллаху, достаточно благополучного государства, это внушительная цифра. Но над проблемой, похоже, никто не задумывался и не пытался ее решать. Во всяком случае, о госпрограмме по борьбе с беспризорностью никто ничего не слышал.

Как заявил председатель Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров, такой программы попросту не существует. «Если бы такая программа существовала, то в стране не осталось бы беспризорников», - уверен он.

Ну а в Государственном комитете по проблемам семьи, детей и женщин, как и во многих других госведомствах, видимо, чтобы не выдать особой важности гостайну, с прессой стараются держать рот на замке. Вот и на этот раз заведующий отделом по проблемам детей Госкомитета, ведающего семейными делами, по имени Парвиз (фамилию назвать отказался), заявил haqqin.az: «Я не имею права предоставлять вам такую информацию. Обратитесь к главе департамента информации и аналитических исследований Эльгюну Сафарову».

Руководитель департамента информации А.Сафаров оказался более открытым для журналистов, сообщив, что существуют правила Кабинета министров относительно детей, лишенных родительской опеки, а «в данный момент проводится работа над проектом детской стратегии, куда будет включена и проблема ликвидации детской беспризорности. Проект будет представлен на рассмотрение Милли Меджлиса».